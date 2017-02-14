На Тернопільщині конфіскували спирту на понад три мільйони гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв учора Тернопільський міськрайонний суд.

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При потраплянні цієї партії спирту у підпільне виробництво, його було б достатньо для виготовлення 121 тис. пляшок горілки.

При цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали б понад 2,6 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року в одному з райцентрів Тернопільщини було затримано фізичну особу, яка перевозила спирт без жодних документів.

Злочин було викрито працівниками прокуратури області спільно з податковою міліцією Головного управління Державної фіскальної служби області та працівниками Управління Служби безпеки в Тернопільській області. Під час слідства було прийнято рішення щодо конфіскації даного спирту.