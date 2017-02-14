Тернопільщина завдяки туризму та залученню інвесторів розраховує здійснити економічний прорив – голова ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це на відкритті презентації краю «Благословенне Тернопілля», що проходить в Українському домі у Києві, заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

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«Тернопільській області важливо показати свій потенціал – і в туризмі, і в культурі, і в мистецтві, і в економіці. Багато хто знає Тернопільську область, але мало хто знає, що у Тернопільській області є найбільша в країні концентрація замків – понад 36. Багато хто знає про Тернопілля, але не знає про печеру Кришталеву, яка є найдовшою печерою в Європі. І унікальний Дністровський каньйон – прекрасна природа і чудові прекрасні люди. Про феномен Борщівської вишиванки говорять у всьому світі. Її аналізують і вивчають, але сьогодні ми маємо можливість говорити, що це наше культурне надбання», – зауважив Барна.

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Він висловив сподівання, що презентація краю допоможе популяризації Тернопільської області та спонукатиме інвесторів до співпраці.

«На цей захід відгукнулося більше 20 дипломатичних представництв, більше 10 послів, які будуть говорити і також будуть доносити інформацію про Тернопільську область. І я хотів би, щоб через таку позитивну культурну експансію ми здійснили економічний прорив», – сказав Барна.

На локаціях виставки представлені основні види туризму, якими славиться Тернопільщина.

«Активний туризм, наші сплави і прекрасні веломаршрути, які ми прознакували в національному природному парку «Кременецькі гори». Спелеотуризм – це наша родзинка, печери туристи можуть відвідувати круглорічно. А ще – замки й палаци. Ми також представляємо дуже гарний, цікавий міжнароднийФеренсфест, який вже двічі відбувався на Тернопіллі, який збирає дуже багато людей», – розповів начальник відділу туризму тернопільського ОДА Назар Яворський.

Він висловив сподівання, що і виставка у Києві, і проведена презентаційна робота у 2015-16 роках цього року збільшить потік туристів на Тернопільщину.