На Тернопільщині до смерті побили 54-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у Кременці.

Тіло мертвого чоловіка у господарському приміщенні виявила його дружина.

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Медики встановили, що чоловік помер внаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді поєднаної травми голови, грудей та черевної порожнини з ушкодженням внутрішніх органів. Одна з версій – травми нанесені тупим предметом.

Правоохоронці встановлюють осіб, з якими контактував загиблий та розшукують причетних до злочину людей.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб).