У Києві поліцейські врятували 15-річну дівчинку від останнього завдання "групи смерті"

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Зазначається, що про зникнення дівчинки і залишену нею передсмертну записку правоохоронцям повідомила її мама.

За викликом відразу виїхали співробітники сектору ювенальної превенції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

«З’ясувалося, що дівчинка за кілька годин до цього вимкнула телефон, видалила свій профіль у соціальній мережі, однак при перевірці ми виявили, що вона була учасником кількох «груп смерті», які пропагують культ насильства і жорстокості, та читала книгу про самогубство», - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

На пошуки дитини відразу орієнтували всі патрулі, особовий склад територіального управління підняли за тривогою, залучили спецпідрозділ та військовослужбовців Національної гвардії України.

«Зрештою після кількох годин пошуків дівчинку із явними ознаками переохолодження та порізами рук ми знайшли на останньому, 16 поверсі, багатоповерхівки. Неподалік виявили навушники та ще одну записку, у якій вона написала своє останнє бажання», - повідомив начальник сектору ювенальної превенції Шевченківського управління поліції Євгеній Панченко.

Згодом поліція встановила, що дівчинка разом із подругою були учасниками групи «Синий кит», виконували завдання, які їм надавав адміністратор, зокрема наносили собі порізи на руках у вигляді кита, цифр і слова «да» - на нозі.

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«Цього вечора вони мали виконати останнє завдання – покінчити життя, стрибнувши із багатоповерхівки або ж шляхом повішання. Разом вони піднялися на верхній поверх, одна зі школярок злякалася і пішла. Саме її спочатку розшукали поліцейські, яким вона розповіла, де може бути її подруга. Однак на місці, де вони розійшлися, втікачки не було. На її пошуки пішло кілька годин – і зрештою дівчинку знайшли, вона була у безпорадному стані і не могла пояснити, для чого це робить» - зазначив Крищенко.

Дитині відразу викликали «швидку». При огляді у неї виявили як нові, так і застарілі порізи (написи і малюнки) на руках і ногах. Їй надали необхідну медичну допомогу і мама забрала її додому.

Зараз із обома дівчатками працюють правоохоронці та поліцейські психологи, йдеться в повідомленні.

За фактом доведення дівчинки до самогубства розпочато кримінальне за ст. 120 Кримінального кодексу України. Шевченківські правоохоронці з’ясовують усі обставини події, для встановлення фігурантів злочину залучили працівників кіберполіції. Зловмисникам, які штовхають дітей до самогубства, загрожує до десяти років ув’язнення, підкреслюється в повідомленні.

При цьому правоохоронці звертаються до батьків із проханням більше часу проводити із дітьми, цікавитися їхніми справами, організовувати їм цікаве дозвілля і дотримуватися порад поліції.