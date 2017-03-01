На Тернопільщині обсяг капітальних інвестицій у 2016 році зріс на 17,2% і склав 4,5 мільярди гривень

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом у 2016 році підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4,499 млрд грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 17,2% більше, ніж у 2015 році.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно підприємствами Тернополя (42% до загальнообласного обсягу) та Тернопільського району (17,2%).

На одну особу в цілому по області освоєно 4,226 тис. грн капітальних інвестицій (у 2015 році – 3,310 тис. грн).

Основну частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) становили інвестиції в матеріальні активи. Зокрема, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 48,7% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 48,6%.

У нематеріальні активи вкладено 0,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 57,8% загального обсягу інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 19,8%. З державного та місцевих бюджетів інвестовано 14,7%.

За видами економічної діяльності найбільше капітальних інвестицій було спрямовано в сільське, лісове та рибне господарство (33,5% до загального обсягу), будівництво (22,2%), промисловість (20,2%).

Серед промислових видів діяльності найбільше капітальних інвестицій було спрямовано у виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (29,3% до загального обсягу інвестицій у промисловість), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (24,1%,) та виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (13,5%).

У житловому будівництві освоєно 1 млрд 24 млн грн капітальних інвестицій, що на 34,3% менше, ніж у 2015 році. Питома вага інвестицій у житлові будівлі становила 22,8%.