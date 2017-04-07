У Тернополі виявили факти систематичного вимагання грошей від людей працівниками міграційної служби

11:58, 07 квітня 2017
Тернопіль
67 0

Скільки саме коштів незаконно отримали працівники установи наразі встановлюється.

Ілюстрація postfactum.ks.ua

У Тернополі виявили факти систематичного вимагання грошей від людей працівниками міграційної служби.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що працівники установи неодноразово вимагали гроші у громадян за оформлення закордонних паспортів поза чергою.

У зв‘язку з цим учора, 6 квітня слідчі прокуратури Тернопільської області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції провели обшуки в Управлінні державної міграційцної служби в області.

Тривають інші слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).

Скільки саме коштів незаконно отримали працівники установи наразі встановлюється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #хабарництво#Тернопільщина#міграційна служба