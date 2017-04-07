Спортсменка з Тернопілля стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики

Спортсменка з Тернопілля Марія Хлян стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики.

Як повідомили УНІАН в НОК України, виступаючи у ваговій категорії 69 кг Хлян у ривку підняла 99 кг, у поштовху – 126 кг, що забезпечило їй дві малі бронзові медалі і срібну нагороду за підсумками двох вправ з показником 225 кг.

Білоруска Анастасія Міхаленка набрала таку ж суму, але поступилась Марії Хлян через більшу власну вагу. Чемпіонкою Європи стала росіянка Анастасія Романова – 243 кг.

Змагання проходять у місті Спліт, Хорватія, завершаться вони завтра 8 квітня.

Довідка УНІАН. Марія Хлян – майстер спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, вихованка Скалатської дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Підволочиського району (тренери Віктора Симів та Вікторія Шаймарданова), студентка Тернопільського національного економічного університету.

Чемпіонка Європи серед молоді до 23 років (2014 рік), срібна призерка чемпіонату Європи серед молоді з (2015 рік), чемпіонка України.

Хлян є лауреатом у номінації «Найкраща спортсменка року» програми «Герої спортивного року Тернопільщини – 2014» та «Герої спортивного року Тернопільщини – 2015».