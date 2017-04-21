Важкоатлетці з Тернопільщини Марії Хлян подарували телевізор за виступ на Чемпіонаті Європи

За досягнення на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики спортсменці з Тернопільщини Марії Хлян подарували телевізор.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, цінний подарунок спортсменці, майстру спорту України міжнародного класу з важкої атлетики вручив голова ТОДА Степан Барна.

"Срібло" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики - це визначна подія для всієї Тернопільщини. Мені дуже приємно, що жителям нашого краю вдається досягнути таких вершин. Вірю в те, що в нашій області буде ще багато чемпіонів такого рівня", – сказав Барна.

Принагідно присутні обговорили можливість облаштування приміщення для тренувань з важкої атлетики на базі опорної школи у Скалаті.

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Хлян здобула перемоги у Хорватії, виступаючи у звичній ваговій категорії до 69 кг, підняла штангу вагою 99 кг у ривку та 126 кг у поштовху і з сумою 225 кг стала срібною призеркою, а також здобула дві бронзові медалі за окремі види.

"Я дуже багато тренувалася. Боротьба була досить запеклою, емоції зашкалювали. Запам`яталася і сама неймовірна атмосфера змагань", – розповіла Хлян.

Довідка УНІАН. Марія Хлян – майстер спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, вихованка Скалатської дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Підволочиського району (тренери Віктора Симів та Вікторія Шаймарданова), студентка Тернопільського національного економічного університету.

Чемпіонка Європи серед молоді до 23 років (2014 рік), срібна призерка чемпіонату Європи серед молоді з (2015 рік), чемпіонка України.

Хлян є лауреатом у номінації «Найкраща спортсменка року» програми «Герої спортивного року Тернопільщини – 2014» та «Герої спортивного року Тернопільщини – 2015».