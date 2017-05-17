На Тернопільщіні невідомі прив'язали артснаряд до вихлопної труби вантажівки

На Тернопільщині невідомі прив’язали артснаряд до вихлопної труби вантажівки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, снаряд 15 травня ввечері виявив 36-річний житель села Устя Борщівського району.

Як розповів 36-річний чоловік, коли ввечері він почав ремонтувати свій «ГАЗ-53», то помітив предмет, схожий на снаряд, прикріплений дротом до вихлопної труби автомобіля. Про знахідку одразу повідомив правоохоронців.

На місце події оперативно прибули місцеві правоохоронці та вибухотехніки.

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За словами головного спеціаліста-вибухотехніка Головного управління Нацполіції Віталія Ярушенка, було виявлено снаряд часів Другої світової війни 37 мм виробництва Німеччини. Боєприпас був цілком боєздатним та міг призвести до фатальних наслідків.

Снаряд вилучили та знешкодили у безпечному місці.

Працівник поліції не виключають той факт, що чоловіка хотіли підірвати навмисне через конфлікт.

Адже 14 квітня чоловік з ножовим пораненням грудної клітки потрапив до районної лікарні. Отримані травми потерпілий отримав у ході сварки з колишнім чоловіком своєї співмешканки.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відповідно до ч. 4 ст 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН раніше, на Херсонщині прямо біля школи знайшли вибухівку.