На Херсонщині прямо біля школи знайшли вибухівку (фото)

16:03, 15 вересня 2016
Інциденти
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У Херсонській області в селі Федорівка біля школи співробітники Держприкордонслужби та Національної поліції виявили схованку з вибухівкою.

Вибухівка була знайдена біля навчального закладу / Сайт Держприкордонслужби України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, вибухонебезпечні предмети у ході відпрацювання попередньо отриманої інформації були виявлені в схованці біля житлового будинку за 300 метрів від сільської школи.

Прикордонники і представники поліції знайшли пакет із залізною банкою з-під цукру, в якій була захована граната Ф-1, тротилова шашка вагою 200 грамів і 2 детонатори до неї.

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Правоохоронці вилучили вибухівку, слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Приазовському районі Запорізької області підліток дістав поранення, намагаючись зібрати вибуховий пакет за інструкцією в інтернеті.

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