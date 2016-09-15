На Херсонщині прямо біля школи знайшли вибухівку (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, вибухонебезпечні предмети у ході відпрацювання попередньо отриманої інформації були виявлені в схованці біля житлового будинку за 300 метрів від сільської школи.

Прикордонники і представники поліції знайшли пакет із залізною банкою з-під цукру, в якій була захована граната Ф-1, тротилова шашка вагою 200 грамів і 2 детонатори до неї.

Читайте такожУ Маріуполі запобігли двом терактам - СБУ

Правоохоронці вилучили вибухівку, слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Приазовському районі Запорізької області підліток дістав поранення, намагаючись зібрати вибуховий пакет за інструкцією в інтернеті.