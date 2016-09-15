На Херсонщині прямо біля школи знайшли вибухівку (фото)
16:03, 15 вересня 2016Інциденти
1122 0
У Херсонській області в селі Федорівка біля школи співробітники Держприкордонслужби та Національної поліції виявили схованку з вибухівкою.
Вибухівка була знайдена біля навчального закладу / Сайт Держприкордонслужби України
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, вибухонебезпечні предмети у ході відпрацювання попередньо отриманої інформації були виявлені в схованці біля житлового будинку за 300 метрів від сільської школи.
Прикордонники і представники поліції знайшли пакет із залізною банкою з-під цукру, в якій була захована граната Ф-1, тротилова шашка вагою 200 грамів і 2 детонатори до неї.
Читайте такожУ Маріуполі запобігли двом терактам - СБУ
Правоохоронці вилучили вибухівку, слідчі дії тривають.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Приазовському районі Запорізької області підліток дістав поранення, намагаючись зібрати вибуховий пакет за інструкцією в інтернеті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter