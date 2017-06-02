У Тернополі запрацював кінологічний патруль
12:58, 02 червня 2017Тернопіль
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У подальшому вони нестимуть службу та забезпечуватимуть громадський порядок на вулицях міста та у паркових зонах.
Тернопільські патрульні завершили навчання в кінологічному центрі / фото патрульної поліції Тернополя
1 червня тернопільські патрульні завершили навчання в кінологічному центрі.
Як повідомили УНІАН в управлінні патрульної поліції Тернополя, до кінологічного патруля обирали інспекторів, які мали навички роботи з собаками.
Під час навчання правоохоронці ознайомилися з методами та прийомами дресирування собак, зокрема при затриманні осіб, причетних до злочину.
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У подальшому вони нестимуть службу та забезпечуватимуть громадський порядок на вулицях міста та у паркових зонах.
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