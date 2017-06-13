На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріла іномарка

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 12 червня о 16.22 в Підгайцях на вул. Бережанській у приміщенні автогаража на території приватного домогосподарства.

Читайте такожНа Тернопільщині горів ювелірний магазинВнаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль «VolkswagenPassat B2», перекриття та покрівля будівлі на площею 56 м кв. Також пошкоджено речі домашнього вжитку та господарський інвентар.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.

Матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано дві будівлі та 3 транспортних засоби.