Тернопільська область отримала гроші на розбудову інфраструктури територіальних громад

Тернопільщина отримала понад 115 млн грн на розбудову інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дана сума передбачена постановою Кабінету міністрів від 7 червня 2017 року № 410.

Згідно з цією постановою для 36 громад Тернопільщини передбачено 115,49 млн грн.

Ці кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури, що належить до комунальної власності сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Найбільше коштів на формування інфраструктури отримають Шумська об’єднана територіальна громада – понад 10 млн грн, Теребовлянська – майже 10 млн грн, Мельнице-Подільська – 6,6 млн грн, Скалатська – 5,9 млн грн та Великогаївська – 5,6 млн грн.

Як зазначив начальник управління містобудування та архітектури Тернопільської ОДА Володимир Харченко, кошти субвенції будуть використані на розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації, підвищення якості надання адміністративних послуг, створення сучасних систем організації управління громадою, реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг, закупівлю транспортних засобів, нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, об’єктів поводження з відходами та рекультивацію територій сміттєзвалищ.

«Більшість об’єднаних територіальних громад області вже підготували проектні документації для їх реалізації за кошти субвенції. Тепер розпочинається процес подання відповідних проектних заявок на розгляд до обласної адміністрації та Мінрегіону. За аналізом, проведеним Тернопільською облдержадміністрацією, у поточному році переважна частина проектів стосуватиметься будівництва об’єктів і мереж водопостачання та водовідведення, капітальних ремонтів вулиць і доріг, реконструкції об’єктів освіти, культури та охорони здоров’я. Також під час реалізації проектів особлива увага приділятиметься вимогам забезпечення комплексної енергоефективності об’єктів будівництва, якості виконання робіт та врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення», – сказав Харченко.