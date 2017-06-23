У Тернополі затримали викладача місцевого вишу при отриманні хабара
21:13, 23 червня 2017Тернопіль
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За дані кошти викладач пообіцяв студенту успішну здачу екзамену.
REUTERS
У Тернополі затримали викладача місцевого вишу при отриманні хабара.Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,викладач вишу вимагав і отримав 3 тис. грн від четвертокурсника за вплив на членів екзаменаційної комісії, до складу якої він входив.
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