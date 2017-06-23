У Тернополі затримали викладача місцевого вишу при отриманні хабара.Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,викладач вишу вимагав і отримав 3 тис. грн від четвертокурсника за вплив на членів екзаменаційної комісії, до складу якої він входив.

Читайте такожНа Тернопільщині на хабарі затримали доцента інституту (фото)Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди").