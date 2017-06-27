Поліція затримала тернополянина, який викрав іномарку і здав її на автошрот
У ході слідчо-оперативних заходів вдалося з’ясувати, що до викрадення транспортного засобу причетна група молодих осіб.
Поліція затримала 19-річного тернополянина, який викрав іномарку і здав її на автошрот. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських звернувся 35-річний тернополянин і повідомив про те, що вночі невідомі особи викрали його автомобіль «Мерседес Бенц» польської реєстрації. Машина знаходилася в дворі
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Він зізнався, що з друзями «Мерседес» мотузкою причепили до іншого транспортного засобу і затягнули на один з автошротів. За крадене авто там отримали 900 доларів.
Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 289 ККУ (незщаконне заволодіння транспортним засобом). Поліцейські встановлюють спільників 19-річного тернополянина.