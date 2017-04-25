В Тернополі у торговому центрі чоловік при свідках відкрив банкомат і викрав звідти півмільйона (відео)

У Тернополі правоохоронці шукають зловмисника, який викрав майже 0,5 млн грн з банкомату, відчинивши його при свідках у торговому центрі Novus.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Тернопільського відділу поліції учора, 24 квітня, надійшло повідомлення від служби інформаційної безпеки «Райффайзен банку Аваль» про те, що ще 19 квітня в період з 18 до 19 год. невідома особа здійснила втручання в електрону систему банкомату, який встановлений у приміщенні торгового центру Novus на вул. Перля.

Під час огляду місця злочину правоохоронці з’ясували, що зловмисник відкрив кришку сервісної частини банкомату та пошкодив шлейф клавіатури із підключенням мобільного пристрою зумів викрасти 452,2 тис. грн.

При цьому вказується, що дії зловмисника зафіксували кілька камер відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, на відео з камер відеоспостереження, розповсюдженому поліцією, видно, як молодий чоловік підходить до банкомату та відкриває його. При цьому біля банкомату знаходиться кілька відвідувачів торгівельного центру, які не звертають уваги на дії молодика.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).