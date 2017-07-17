На Тернопільщині внаслідок ДТП білборд впав на автомобіль, травмовано трьох осіб

На Тернопільщині внаслідок ДТП білборд впав на автомобіль. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 19 год на трасі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, неподалік села Смиківці Тернопільського району.

Встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz-190 не впорався з керуванням і з’їхав з проїжджої частини на узбіччя. Спинив іномарку стовп рекламного щита, після чого металева конструкція впала на авто.

За словами поліцейських, на момент нещастя в салоні перебувало четверо осіб. Трьох пасажирів швидка з травмами забрала до лікарні. Водій не постраждав.

За попередньою інформацією, водій іномарки був тверезий. Проте у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення ПДР).