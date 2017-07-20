Уряд розрахує на якісні зміни у системі влади завдяки працевлаштуванню в міністерствах тисячі нових працівників на конкуренту зарплату.

Як повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підчас перебування на Тернопільщині, у рамках реформи державної служби заплановано переглянути структуру 10 міністерств.

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«У 10 міністерствах буде створено директорати, які будуть займатися стратегічним плануванням і визначатимуть конкретні цілі. Не може бути міністр чи міністерство, яке займається невідомо чим», – сказав Гройсман.

За його словами, восени буде оголошено конкурс на 1 тис. посад в міністерствах. Завдяки жорсткому відбору глава уряду розраховує, що з новими кадрами вдасться забезпечити якісні зміни в системі влади.

«1 тис. людей з новими знаннями після суворого відбору прийдуть у владу. Я їх називаю «агентами змін». Вони отримуватимуть конкурентні зарплати, частину яких фінансуватимуться за кошти ЄС. Бо непрофесійність надто дорого обходиться державі», – зауважив Гройсман.