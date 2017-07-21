Поліцейські затримали злодія, який вдруге обікрав храм у духовному центрі в Зарваниці

Поліцейські затримали злодія, який обікрав храм у духовному центрі в Зарваниці.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 56-річний уродженець Рівненщини вже вдруге викрадає пожертви прихожан у Марійському духовному центрі.

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Близько місяця тому з підноса для пожертв він вкрав 300 грн.

Нещодавно ж вкрав понад 200 грн.

Підозрюваного затримали.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Йому також інкримінують пограбування, здійснене на території Рівненської області.