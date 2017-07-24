На Тернопільщині, перекинувшись на мотоциклі, загинув юнак

На Тернопільщині, перекинувшись на мотоциклі, загинув 17-річний юнак. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про смерть людини в результаті дорожньо-транспортної пригоди надійшло на лінію “102″ 23 липня від фельдшера швидкої допомоги.

Читайте такожНа Тернопільщині водій на мотоциклі збив людей і втік з місця ДТПАварія трапилася у селищі міського типу Мельниця-Подільська. Водій мотоциклу Kawasaki Ninja в'їхав у вибоїну, не впорався з керуванням і перекинувся.

Хлопець від отриманих ушкоджень помер на місці аварії.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть").