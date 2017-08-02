На Тернопільщині у масштабній ДТП постраждали п'ять осіб (фото)

В Тернопільській області сталося зіткнення трьох легкових автомобілів і дорожнього катка, внаслідок чого п'ять осіб госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, аварія сталася учора 1 серпня близько 15:15 в Кременецькому районі.

Через ремонтні роботи на дорозі, транспорт рухався почергово з кожної смуги.

В якийсь момент водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись в напрямку Кременця, на в'їзді в місто зіткнувся із автомобілем Renault Sandero під керуванням жителя Білорусі. Легковик, в свою чергу, за інерцією протаранив іншу іномарку Renault Master та каток.

Слідчі припускають, що водій вантажівки міг просто заснути за кермом.

В результаті аварії травми отримали водій та пасажири Renault Sandero. З переломом ноги звернувся до лікарні і житель Рівненської області. Чоловік на момент автопригоди намагався регулювати рух транспортних засобів.

Подія внесена в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил дорожнього руху").