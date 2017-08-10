На Тернопільщині парафіяни підозрюють, що у них викрали старовинну ікону.

Читайте такожУ Тернополі тисячі людей стоять у черзі до привезеної із захристії Папи Римського чудотворної ікониЯк повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відомості за фактом крадіжки старовинної ікони внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими Чортківського відділу поліції. Підставою стало звернення громади парафіян церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Угринь.

Зі слів старожилів села та за переказами в храмі зберігалася ікона Богородиці з Емануїлом, датована 17-18 ст.

Парафіяни запросили оглянути церковну реліквію мистецтвознавців з інституту українознавства Національної академії наук України і ті теж засумнівався в оригінальності ікони. Будучи впевненими, що сталася підміна, громада звернулася до поліцейських.

Зараз правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії, вирішується питання про призначення відповідних експертиз.