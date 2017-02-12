На Тернопільщину прибула Чудотворна ікона Лику Христового із захристії Папи Римського.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні ікону привезли в Зарваницю в Марійський духовний центр.

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«Під час перебування однієї з найбільших святинь християнства – образу Ісуса Христа з Едесси – наше завдання зробити все для того, щоб кожен прочанин міг почувати себе комфортно у Зарваниці та у Тернополі, а перебування усіх під час літургій – безпечним. Саме тому органи державної влади, служби з надзвичайних ситуацій, поліції, служби автомобільних доріг зробили все, щоб був доступний доїзд і люди мали можливість помолитися біля святині. Ці дні мають стати днями спільної молитви за Україну, за перемогу і за майбутнє нашої держави», – сказав голова ТОДА Степан Барна.

У Марійському духовному центрі ікона пробуде з 12 по 15 лютого, а з 16 по 22 лютого її для почитання виставлять у соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі.

«Ми дуже хотіли, щоб у цей нелегкий час ця ікона прибула в Україну. Це важливо для духовного піднесення нашого народу та національної єдності. Для того, щоб народ просив Ісуса за мир і спокій в Україні. Я вірю, що Ісус вислухає ці молитви, і в Україні запанує мир, повернуться наші хлопці-бійці, а також ті, хто у складний економічний час полишив домівки у пошуках заробітку. Повернеться наша земля, яку загарбали, і Україна стане європейською, багатою, могутньою державою», – каже митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

Появу святині в Україні трактують як символічний акт підтримки Святим Престолом України у складний для неї час.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року з благословення святішого отця Франциска святу реліквія вперше з’явилася в Україні. Сотні тисяч вірян мали унікальну можливість приступити до образу Нерукотворного Спаса у соборі Святого Юра у Львові.

Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя, зображена в чудесний спосіб нелюдською рукою. Науковці розглядають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів.

Він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, Зображення з Едесси або Мандиліон, що у перекладі означає «обрус».

Історія нерукотворного образу оповита багатьма переказами. Згідно одного з них, праведна Вероніка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги і на полотні залишився образ. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.

Реліквія є найстарішим зображення обличчя Ісуса Христа. Едеський король у VII ст. наказав закрити і замурувати реліквію, щоб її не втратити. Згодом під час реставрацій цю реліквію віднайшли. Мандиліон потрапив до Риму з Едеси. У Римі у 1870 році Блаженний Папа Пій ІХ наказав перевезти її до Ватикану, оскільки на той момент італійський полководець Гарібальді вже нападав на Рим. Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній як неоціненний скарб християнської традиції зберігається у Папській Захристії Секстинської Капелли. Щороку він виставляється для почитання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя.