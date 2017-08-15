На Тернопільщині шахрайка видурила в чоловіка $12 тисяч, пообіцявши посприяти його дітям у виїзді до США

На Тернопільщині шахрайка видурила в чоловіка 12 тис. доларів, пообіцявши посприяти його дітям у виїзді до США. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських звернувся житель села Ангелівка Тернопільського району і повідомив, що заплатив 12 тис. доларів 59-річній тернополянці за те, що вона допоможе у виїзді за кордон його дітям. Жінка запевнила, що в США має хорошого знайомого і він все організує.

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Однак попри отримані кошти жінка обіцянки не виконала. З’ясувалося, що її знайомий відмовився займатися еміграційними питаннями. При цьому жінка отримані кошти витратила на власні потреби. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі за день злодії викрали з автомобілів майже 300 тисяч гривень. Таку "здобич" вдалось отримати завдяки скануванню замків.