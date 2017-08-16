На Тернопільщині втонув 55-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 15 серпня в с. Боричівка Теребовлянського району.

В місцевій водоймі під час купання загинув 55-річний житель Теребовлі.

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Відсутність чоловіка його знайомі помітили не одразу, минуло близько години. Після того як самостійний пошук не дав бажаного результату, вони зателефонували в поліцію, ті в свою чергу звернулись за допомогою до рятувальників.

О 20:04 тіло потерпілого без ознак життя було виявлено та вийнято з води черговим караулом ДПРЧ-12.

Станом на 16 серпня 2017 року, на водоймах Тернопільської області загинули 41 людина, з них – 7 дітей.