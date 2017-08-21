У Тернополі відбувся допрем’єрний показ фільму "Червоний" (відео)

У Тернополі відбувся допрем’єрний показ фільму «Червоний», який вийде у широкий прокат у День Незалежності України 24 серпня. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, перед прем’єрою фільм переглянули представники ЗМІ, місцевої влади, учасники визвольних змагань.

Голова ОДА Степан Барна під час спілкування з головним актором фільму та з командою, яка працювала над його створенням, відзначив, що знімальній групі вдалося донести до людей сучасними засобами історію УПА.

«Цей фільм – це наша історія. Історія національно-визвольного руху, який починався на Тернопіллі. Саме тому вже давно хотілося побачити на широких екранах правдиву історію, засновану на реальних подіях, і яка ще раз нагадує всім, що українці – це сильний і незламний народ, для якого воля, Бог і Україна понад усе. І водночас мені приємно, що держава вперше дала частину коштів на зйомки українського фільму, це – чудовий початок», – сказав Барна.

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«Упівці» з Тернопільщини Зиновій Середюк та Ігор Олещук, які були учасниками подій, подемонстрованих у фільмі, висловили переконання, що такі фільми потрібні як ніколи, адже вони допомагають підтримувати український дух, силу, волю і нескореність.

Фільм «Червоний» знятий за мотивами однойменного роману Андрія Кокотюхи. Головну роль у стрічці зіграв актор Львівського академічного театру ім. Л. Курбаса Микола Береза. Режисер фільму Заза Буадзе. Фільм розповідає про події 1947 року, коли головний герой – воїн УПА Данило Червоний – потрапляє у концтабір ГУЛАГу. Разом із іншими українцями він не готовий миритися із тоталітарним режимом. Тому під його проводом вони кидають виклик кримінальникам та керівництву табору, піднімають збройне повстання й здобувають свободу.