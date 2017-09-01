Тернопільщина за півроку залучила 42,9 млн доларів прямих іноземних інвестицій

Тернопільщина за 6 місяців 2017 року півроку залучила 42,9 млн доларів прямих іноземних інвестицій. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, обсяг залучених інвестицій в розрахунку на одну особу склав 40,5 дол. З країн ЄС надійшло 40,3 млн дол. інвестицій (93,9% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 2,6 млн дол. (6,1%).

У січні-червні в економіку області іноземними інвесторами вкладено 237,7 тис. дол. та вилучено 8 тис. 25 дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли із 36 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 66,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять Чехія, Бельгія, Німеччина, Естонія, Кіпр.

На підприємствах промисловості зосереджено 25,3 млн дол. (59% загального обсягу прямих інвестицій), у т.ч. переробної – 24,7 млн дол. Серед галузей переробної промисловості найбільше прямих інвестицій внесено у машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (9,8 млн дол. або 38,8% обсягу прямих інвестицій у промисловість) та у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (8,5 млн дол. або 33,6%).

На обласний центр припадає 38% іноземних інвестицій або 16,3 млн дол.

Серед районів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій займали Зборівський – 10 млн дол. (23,4% загального обсягу) та Тернопільський – 5,3 млн дол. (12,3%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня 2017р. становила 82,3 млн дол.

Прямі інвестиції з області здійснено в 2 країни світу: до Італії (74,6% загального обсягу) та Молдови (25,4%).