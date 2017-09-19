На Тернопільщині до середини жовтня відремонтують 39 км автомагістралі Н-02 Львів-Тернопіль. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час перевірки якості ремонтних робіт заявив голова ТОДА Степан Барна.

«Дорога Н-02 – це одна з пріоритетних доріг, де ще цього року буде завершено поточний капітальний ремонт. Для нас дуже важливо, щоб кошти в обсязі 302 млн грн, виділені Кабміном, були освоєні в повному обсязі. Тому сьогодні ми уважно стежимо не тільки за графіком виконання робіт підприємством «Техно-Буд-Центр», а й за їх якістю. Для цього спеціально взяли аналіз матеріалу і сподіваюся, що отримаємо позитивний результат. В іншому випадку, якщо буде доведено, що є певні дефекти, ставитимемо питання перед підрядником про перевиконання робіт, тобто здійснення ремонту дороги за власний рахунок», – зазначив Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині на ремонт доріг скерували 68 мільйонів гривень

За його даними, до середини жовтня 39 км дороги у Тернопільській області буде зроблена, починаючи від основи, вирівнюючого шару і постеленого асфальтобетону.

«Нам потрібні добрі та якісні дороги, які повинні бути комфортними для просування пасажирів, водіїв та інвесторів. Перед підрядником ми поставили завдання щодо генерального обслуговування доріг на п’ять років, також нас цікавить гарантія не менше п’яти років. Тобто за цей період держава не буде вкладати у ремонт доріг жодної гривні. Тому й потрібні такі рейди, які не тільки контролюватимуть, а й стимулюватимуть підрядників», – зазначив Барна.

Наразі підрядна організація уже виконала робіт на загальну суму близько 60 млн грн. Загальна протяжність проведеного фрезерування складає 14,4 км, регенерація основи – 9,6 км, влаштування вирівнюючого шару покриття – 8,5 км.

Як повідомляв УНІАН, наступного року Кабмін виділить на дорожні роботи 40 мільярдів.