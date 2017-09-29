У Тернополі згоріла надбудова гаража.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,, учора до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у гаражі на вул. Спортивній.

На місце виклику виїхав черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

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Рятувальники встановили, що горить дерев’яна прибудова на даху гаража, площа горіння складала 30м кв.

Завдяки організованим та професійним діям бійців ДСНС уже о 16.03 вогонь було зупинено, а о 16.07 пожежу ліквідували. Вогнем знищено дерев’яну прибудову на даху гаражу.