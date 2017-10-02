Поліція розшукує зловмисників, які у Тернополі вкрали з двох авто номери іноземної реєстрації
17:56, 02 жовтня 2017Тернопіль
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Правоохоронці внесли даний факт в єдиний реєстр і зараз поводять слідчі дії з метою встановлення осіб зловмисників.
У Тернополі вкрали з двох автомобілів номери іноземної реєстрації / фото УНІАН
Правоохоронці розшукують зловмисників, які у Тернополі вкрали з двох автомобілів номери іноземної реєстрації.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, обидвоє заявників повідомили, що вранці вони виявили відсутність номерів.
Також на своїх автомобілях вони знайшли записку з написом «Хочеш повернути, дзвони за номером….».
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Правоохоронці внесли даний факт в єдиний реєстр і зараз поводять слідчі дії з метою встановлення осіб зловмисників.
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