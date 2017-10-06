На Тернопільщині внаслідок ДТП, в якому перекинувся мікроавтобус, загинув водій, пасажирка – в реанімації (Фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП, в якому перекинувся мікроавтобус, загинув водій, пасажирка – в реанімації. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася учора на об'їзній дорозі смт. Козова.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій мікроавтобуса Renault Trafic під час обгону не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де автомобіль знесло, він злетів в кювет та перекинувся.

В результаті автопригоди водій загинув на місці події. Жительку Козови, 1984 року народження, з травматичним шоком та в церебральній комі госпіталізували до реанімаційного відділення. У неї відкрита черепно-мозкова травма та перелом основи черепа.