На Тернопільщині знайшли 16-річну дівчину, яка з коханим переховувалася у лісі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців звернулася жителька Бучацького району й повідомили, що її 16-річна прийомна донька 4 жовтня пішла до свого знайомого й відтоді додому не повернулася.

Зі слів жінки, дівчина втікає з дому вже втретє через кохання до на декілька років старшого юнака. Хлопець вже навіть зробив пропозицію, однак опікунка виступила проти таких стосунків, вимагаючи, щоб дівчина досягла повноліття.

Правоохоронці з’ясували, що закохані ховалися в лісі. Пройшовши близько 10 км, вони вийшли в чуже село, де їх і помітили.

За час своєї відсутності школярка жертвою злочинів не стала. З нею правоохоронці провели профілактичну бесіду.