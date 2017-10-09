На Тернопільщині в селі Бишки, де діяла штаб-квартира УПА, створили музей повстанців (фото)

На Тернопільщині в селі Бишки Козівського, де у 1943-1945 роках діяла штаб-квартира УПА, створили музей повстанців

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, музей облаштували в будинку Лихолатів, в якому функціонувала підпільна криївка.

Зокрема в цьому будинку перебували генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич та весь крайовий провід, керівник Служби безпеки УПА Микола Арсенич, керівник бойової референтури Дмитро Грицай і член ОУН Ярослав Старух, Ярослав Бусел.

«Саме тут лідери УПА приймали важливі рішення, організовували національно-визвольну боротьбу українців за незалежність. І тому ми позиціонуємо Бишки, як центр організації національно-визвольного руху у 1943-45 роках. Для нас важливо відроджувати славетні сторінки української історії, однією з яких були події національно-визвольного руху. Поруч з відомими сторінками у селі Антонівці, Гурби, на карпатських локаціях, на Тернопільщині були й інші серйозні центри прийняття рішень щодо організації боротьби за українську державу. Одним з таких центрів на Тернопільщині є село Бишки, де з 1943 до 1945 років знаходилася штаб-квартира Української Повстанської Армії», – сказав під час відзначення заходів з нагоди 75-ої річниці створення УПА заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.

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Він додав, що на прикладі героїв УПА слід виховувати прийдешні покоління, які сьогодні зіткнулися з черговою військовою загрозою

«Сьогодні славетний чин бійців УПА продовжують українські солдати, які протистоять на східному фронті російському окупантові», – зауважив Юрик.

Участь у відзначенні 75-ої річниці УПА у Бишках взала також донька Романа Шухевича Марія Трильовська.

«Мені навіть моторошно тут бути. Тому що тут відбувалося багато подій. Добре, що я маю можливість побувати у Бишках, побачити людей, які причетні до історії, чути їхні розповіді. Звичайно, що таку людину як Роман Шухевич ще потрібно пошукати. Це людина відповідальна, яка могла віддати все за ідею, за яку боролася. Я дуже хочу, щоб молоде покоління брало приклад з тих, хто був причетний до національно-визвольного руху. Тому що вони показали, як треба за Україну боротися. Віддали все – життя, родини, але боролися. І хотіли, щоб теперішня молодь продовжила їхню справу. І сьогодні я щиро вдячна, що таке святкування відбувається у Бишках, де відбувалися кардинальні події для нашої держави», – сказала Трильовська.

В рамках урочистостей відбулася реконструкція бою воїнів УПА з бійцями Червоної армії.

Також біля 17 помешкань, де у часи визвольних змагань знаходилися криївки УПА, молодь встановила пам’ятні знаки.