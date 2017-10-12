Жителя Тернопільщини за розбещення малолітньої засудили до 6 років позбавлення волі. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, ухвалою Тернопільського апеляційного суду залишено без змін вирок першої інстанції, яким визнано винним жителя Теребовлянщини у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи).

Нагадаємо, у червні 2016 року, житель одного із сіл Теребовлянського району, гостюючи у товариша та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишившись наодинці із його 11-річного дочкою, вчинив щодо неї розпусні дії. Дитина розповіла про те, що з нею трапилось подружці, а вона – батькам потерпілої, які звернулись до правоохоронців із заявою про злочин.

Державним обвинувачем доведено у суді вину злочинця та судом призначено йому покарання у виді 6 років позбавлення волі.