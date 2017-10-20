На Тернопільщині, впавши на сходовій клітці, загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у під’їзді 5-типоверхового будинку у Ланівцях.

Чоловіка виявили жителі під’їзду і викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Проте медики, які приїхали за вказаною адресою, лише констатували смерть і повідомили про це на лінію 102.

На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група, аби встановити причину смерті. За попередніми висновками експерта – травма голови, характерна для удару, отриманому при падінні.

На момент нещастя чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. За версією правоохоронців, він піднявся на сходову клітку, втратив рівновагу та впав на спину, вдарившись головою об бетонні сходи.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 115 ч. 1 ККУ (умисне вбивство) з поміткою нещасний випадок.