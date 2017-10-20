На Тернопільщині, впавши на сходовій клітці, загинув місцевий житель
За версією правоохоронців, чоловік піднявся на сходову клітку, втратив рівновагу та впав на спину, вдарившись головою об бетонні сходи.
На Тернопільщині, впавши на сходовій клітці, загинув місцевий житель.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у під’їзді 5-типоверхового будинку у Ланівцях.
Чоловіка виявили жителі під’їзду і викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Проте медики, які приїхали за вказаною адресою, лише констатували смерть і повідомили про це на лінію 102.
На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група, аби встановити причину смерті. За попередніми висновками експерта – травма голови, характерна для удару, отриманому при падінні.
На момент нещастя чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. За версією правоохоронців, він піднявся на сходову клітку, втратив рівновагу та впав на спину, вдарившись головою об бетонні сходи.
Подія внесена в ЄРДР за ст. 115 ч. 1 ККУ (умисне вбивство) з поміткою нещасний випадок.