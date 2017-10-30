На Тернопільщині у ДТП загинув водій, його неповнолітня дитина – в реанімації (фото)

На Тернопільщині у ДТП загинув водій, його неповнолітня дитина – в реанімації.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, аварія трапилася сьогодні 30 жовтня близько 10 год неподалік села Плебанівка Теребовлянського району на трасі Доманово-Ковель-чернівці-Тереблече

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За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Connect виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у DAF. Механічні ушкодження отримав й третій автомобіль, який проїжджав повз, у ньому побите вікно, пасажири та водій не постраждали.

Водій Ford загинув на місці автопригоди. Його малолітню дитину у важкому стані доправили до лікарні.

Триває слідство.