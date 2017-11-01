ФП "ГАДЗ" запровадило екскурсії для школярів, під час яких діти дізнаються, як вирощують і зберігають яблука

З 10 жовтня для школярів з Бучацького району та Тернополя проводять екскурсії до яблучних садів підприємства «ГАДЗ». Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, в ході екскурсії учні дізнаються, як доглядають працівники підприємства за деревами, збирають врожай, а також мають змогу поласувати плодами.

«Цього тижня на нашому підприємстві проводилося кілька екскурсій. Школярі приїжджають до нас, коли мають час, а проводять для них огляди переважно працівники фермерського господарства. Вчора екскурсію проводив Петро Гадз. Ми показуємо та розказуємо діткам, як ростуть яблуні та яблука, показуємо новозбудований комплекс для зберігання плодів, сушильну, сортувальну лінію та інше обладнання господарства. Після екскурсії школярі могли пофотографуватися на підприємстві та поласувати яблуками»,— розповів заступник голови ФП «ГАДЗ» Олег Грицак.

Він зауважив, що такі екскурсії для школярів керівник підприємства Петро Гадз організовував і минулого року. Цього місяця такі заходи продовжуватимуться, працівники підприємства радо чекають діток на садах і наступного року.

«Ці екскурсії є постійними. Таким чином ми хочемо показати дітям, нашому майбутньому, що в Україні можна засновувати господарства, бізнес, що є достойна робота на їх рідній землі. Важливо, щоб школярі з юного віку розуміли, що розвивати власну справу можна і треба не просто в межах України, а у їх рідних селах і містечках», – підкреслив Петро Гадз.