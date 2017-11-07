На Тернопільщині автомобіль збив чоловіка, який стояв поряд з власною машиною (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 33-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещастя трапилося сьогодні 7 листопада близько 5 год ранку на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка неподалік смт. Підволочиськ.

За попередньою інформацією, потерпілий хмельничанин стояв неподалік власного автомобіля марки Smart Forfour, коли його збив водій Volkswagen Transporter. Чоловік загинув на місці автопригоди. Після наїзду на людину мікроавтобус протаранив ще й задню частину автомобіля загиблого.

За словами водія Volkswagen Transporter, він не бачив нікого на дорозі через туман.

Подія внесена в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).