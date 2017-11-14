На Тернопільщині затримали водія, який збив на смерть чоловіка і втік з місця ДТП

20:07, 14 листопада 2017
Тернопіль
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Він розповів, що спочатку зупинився біля чоловіка, який потрапив йому під колеса, хотів викликати швидку. 

Чоловік у скоєному зізнався / фото УНІАН

На Тернопільщині затримали водія, який збив на смерть чоловіка і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, допомогли встановити особу водія небайдужі місцеві мешканці та камери відеоспостережень, встановлені в БУчачі. Як стало відомо, залишив місце пригоди житель села Трибухівці 1988 року народження.

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Чоловік у скоєному зізнався. Він розповів, що спочатку зупинився біля чоловіка, який потрапив йому під колеса, хотів викликати швидку. Проте неподалік нього зупинилося ще дві автівки і водії порадили тікати, щоб не мати проблем. Переляканий чоловік так і вчинив.

Водій працює автотехніком, тому до приїзду правоохоронців встиг повністю відремонтувати ушкоджений Volkswagen Caddy.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст.. 286 ч. 2 ККУ.

Як повідомляв УНІАН, учора у селі Трибухівці буле смертельно травмовано місцевого жителя 1984 року народження.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Бучацького відділення поліції Іван Простий каже, що вийшли на слід втікача вони менше, як за добу. 

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Теги: #ДТП на Тернопільщині#смертельне ДТП#піймали водія на Тернопільщині