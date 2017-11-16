За 10 місяців платники Тернопільщини сплатили 153,2 млн грн військового збору – на 38,1% більше, ніж минулого року

У 1-му півріччі платники Тернопільщини сплатили 153,2 млн грн військового збору. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, це становить 109% прогнозного показника. Порівняно з десятьма місяцями минулого року сплата зросла на 42,3 млн гривень.

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.