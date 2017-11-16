На Тернопільщині за невиконання умов угоди у забудовника вилучено недобудований 40-квартирний будинок. Як повідомили УНІА в прес-службі обласної прокуратури, прокуратура Тернопільської області звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України в Тернопільській області до ПП “Тернопіль-Західінвест” про стягнення до державного бюджету понад 110 тис. грн збитків, завданих об`єкту приватизації.

Встановлено, що забудовник у 2005 році придбав на аукціоні об’єкт незавершеного будівництва державної форми власності – 40-квартирний житловий будинок у Теребовлі. За умовами договору купівлі-продажу забудовник мав завершити будівництво у 2015 році. Однак вказаної умови договору не виконав, будівництво не розпочато, недобудований об‘єкт частково демонтований. Тому, за рішенням господарського суду Тернопільської області договір розірвано, а будинок повернуто у державну власність.

Обстеженням інвентаризаційної комісії об’єкта незавершеного будівництва встановлено, що в ньому відсутні окремі елементи та недобудоване приміщення перебуває у занедбаному стані. Збитки державному бюджету, завдані діями недобросовісного забудовника, становлять 110 тис. грн.

Рішенням господарського суду Тернопільської області позов прокуратури задоволено у повному обсязі.