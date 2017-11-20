На Тернопільщині 18-річний водій збив 7-річного велосипедиста.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 19 листопада близько 14.15 в селі Біла Чортківського району.

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Встановлено, що водій автомобіля Hyundai Accent не врахував дорожню обстановку та збив малолітнього, який їхав на велосипеді тією ж вулицею.

Дитину із черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізували у педіатричне відділення лікарні.

Водій попередньо тверезий, у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.