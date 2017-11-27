На Тернопільщині завдяки інвестиції у 350 мільйонів гривень відновив роботу горілчаний завод Kalganoff (фото)

На Тернопільщині завдяки інвесторам, які вклали 350 млн грн, відновив роботу горілчаний завод Kalganoff, що у Збаражі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час огляду роботи підприємства голова ТОДА Степан Барна відзначив позитивні тенденції щодо приходу інвесторів в область.

«Якщо порівнювати капітальні вкладення за минулий рік і цьогоріч, то ми бачимо суттєву різницю. Адже торік загальна сума капітальних вкладень в реальний сектор економіки області склала приблизно 3,5 млрд грн. Цього ж року вже жовтень місяць показує, що ця сума складає 4,7 млрд грн. До кінця року ми вийдемо на показник більше 5 млрд грн капітальних інвестицій. І це добра динаміка», – сказав Барна.

Він нагадав, що наприкінці минулого тижня була відкрита першої черги елеватора у селі Дзиняч Заліщицького району, в будівництво якої вклали 5 млн євро, а загальна вартість проекту – 10 млн євро.

«Цей тиждень ми також розпочинаємо відкриттям підприємства, а це означає, що економіка оживає, що ми намагаємося створити на території області всі умови для того, щоб інвестор почувався комфортно. І сьогодні я вдячний, що інвестори ініціювали цей процес і відновили горілчаний завод «Kalganoff», де вже почали працювати 48 людей. Середня заробітна плата на підприємстві 6,4 тис. грн – це трохи вище середнього показника по області. І я вірю в те, що ці показники, як і наповнення бюджету, будуть зростати», – підкреслив голова ОДА.