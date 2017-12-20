На Тернопільщині шахраї від імені фіскалів обдзвонюють підприємців і нагамаються виманити кошти.

Як повідомили УНІАН у відділіорганізації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, у грудні підприємцям області неодноразово телефонувала з номера 095-606-53-18 невстановлена особа, яка представлялася працівником фіскальної служби та просила терміново перетелефонувати за номером 050-834-56-87, де їм нібито буде дано вказівки від імені керівництва ДФС щодо перерахунку певної суми грошей для надання матеріальної допомоги чи на якісь інші вигадані нагальні потреби.

Також однією із шахрайських спроб злочинним шляхом заволодіти коштами є надсилання в адресу платника СМС-повідомлень про надання матеріальної допомоги або організації застіль. Зокрема, такі повідомлення надходили з номера 095-047-93-61.

Завдячуючи пильності свідомих суб’єктів підприємницької діяльності, телефонним шахраям втілити свої зловмисні наміри не вдалося.

Водночас такі дії шахраїв кидають тінь та негативно впливають на ділову репутацію працівників Державної Фіскальної служби загалом.

Відтак в фіскальній службі наголосили, що службові особи Головного управління ДФС у Тернопільській області, його територіальних органів і Тернопільської митниці ДФС жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Підприємців області керівництво управління закликало бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію, повідомляти про факти вимагання оперативного чергового (0352) 43-46-45, 43-04-16) або ж особисто звертатись у відділ внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 (0352) 43-46-38, моб. тел. 098-992-42-82.