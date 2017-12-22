Голова Тернопільської обларди доручив правоохоронним органам перевірити медзаклади області, де є заборгованість із зарплати

Голова Тернопільської обларди Віктор Овчарук доручив правоохоронним органам перевірити медичні заклади області, в яких виникла заборгованість із зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення він дав під час сьогоднішньої сесії облради.

«Після того, як перевірять використанні коштів, ми робитимемо висновки. Як тільки ми завели мову про перевірку правоохоронцями, одразу позменшували суми заборгованостей, оперативно працюють», – зазначив під час пленарного засідання Овчарук.

Водночас на сесії між районами розподілили майже 18 млн грн для того, щоб погасити борги перед медпрацівниками. З них 9,85 млн грн додатково виділили з обласного бюджету, 8,11 млн грн – за рахунок медичної субвенції, яка надійшла з Державного бюджету.

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При цьому голова обладміністрації Барна наголосив, що в області востаннє відбувається така практика і закликав медзаклади оптимізувати штати працівників.

«Заборгованість по зарплатах лікарям – це питання відповідальності головних лікарів та голів громад, які взяли до себе на баланс лікувальний заклад. Бо держава свої зобов’язання перед областю виконала на всі 100%. Інше питання, що в нас – на місці. Адже не може в лікарні працювати більше медичного персоналу, ніж в ній лікується пацієнтів», – підкреслив Барна.