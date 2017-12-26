У Тернопільській обласній університетській лікарні відкрили Центр політравми, у який вклали 9,5 мільйонів гривень (фото)

У Тернопільській обласній університетській лікарні сьогодні відкрили Центр політравми.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли Міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, голова облдержадміністрації Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, нардепи від Тернопільщини, керівники медичної галузі.

Для облаштування центру було використано 7 млн грн державної субвенції, ще 2,5 млн грн – на закупівлю сучасної апаратури.

«Центр розрахований на 9 ліжок. Водночас у нас старе відділення не закривається, загалом є 21 ліжкомісць, що досить багато. У центрі політравми встановлені нові апарати інтелектуальної штучної вентиляції легень, що дозволить звести до нуля людський фактор, сучасна аналізуюча апаратура, яка відстежує усі необхідні параметри стану пацієнта, кардіограф, цифровий рентген», – розповів завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Олег Ємішев.

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Супрун відзначила, що даний центр є на сьогодні найкращим в Україні.

«Ми втрачаємо 50% пацієнтів в перші два дні після травми. Можна набагато ефективніше надавати допомогу, коли є сучасна апаратура, багатофункціональні ліжка. Але найважливіше – це медперсонал. Створений в Тернополі центр політравми відповідає міжнародним стандартам, це є найкращий такий центр в Україні», – запевнила міністр.

Водночас вона закликала медпрацівників працювати над підвищенням кваліфікації, зокрема, і лікарям швидкої, адже чимало травмованих пацієнтів помирає до прибуття в лікарню.

«У Києві є 17-та міська лікарня, де бачать в 100 разів більше травм, ніж у Тернополі. Вони готові брати лікарів та анестезіологів до себе на 2-4 тижні і ділитися досвідом. Закликаю лікарів, які тут працюють, домовитися про відрядження з головним лікарем, а в Києві ми забезпечимо проживанням і місцем роботи», – сказала Супрун.

Барна висловив переконання, що новий центр надасть можливість якісного надання медичних послуг і допоможе врятувати не одне життя.

«Ми поставили завдання змінити обличчя третинного рівня медицини в області і вже відкрили не один об’єкт. Із втіленням медичної реформи кошти йтимуть за пацієнтом і пацієнт сам вибиратиме, де він хоче лікуватися. Завдання медзакладу – створити всі умови для пацієнта і надавати якісні послуги. Майже 120 млн грн ми вклали за останній час в покращення починаючи від третинного рівня і закінчуючи сільськими амбулаторіями і наступного року робота в цьому напрямку продовжуватиметься», – пообіцяв керівник області.

Головний лікар обласної лікарні Володимир Бліхар висловив впевненість, що завдяки відкритому центру значно покращаться показники щодо врятованих життів пацієнтам.

«У центрі надаватимуть комплексну допомогу пацієнтам в критичних станах. Людина з політравмою отримує множинні ураження різних систем. Тому допомога повинна надавати одномоментно. Чому гинуть люди? Бо ми возимо пацієнта з одного стаціонару в другий і втрачаємо ту «золоту годину», за яку можемо стабілізувати хворого. Тепер ми всю допомогу можемо надати в одному місці і це кардинально змінить ситуацію», – переконаний Бліхар.

Він також додав, що працівники Центру пройшли тренінг в американських спеціалістів, отримали сертифікати і готові працювати з складними пацієнтами.