У Тернополі в стані коми госпіталізовано невідомого, який потрапив під маршрутний автобус.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригоду сталася учора 2 січня о 18.43 на вул. Бродівській, де в приміському селі Біла на автодорозі Броди-Тернопіль водій маршрутного автобуса №8 марки "Богдан" збив пішохода. Невідомий переходив проїжджу частину дороги у непристосованому для цього місці.

Потерпілого бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала з травматичним шоком у реанімаційне відділення. За попередніми даними, в чоловіка політравма, закрита черепно-мозкова травма, церебральна кома.

Водій автобуса стверджує, що їхав центральною частиною дороги, оскільки узбіччя не освітлюється. Як на цій ділянці дороги опинився потерпілий, встановлює слідство.

Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення ПДР).