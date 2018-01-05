У Тернополі в дебошира виявили пристрій для відстрілу травматичних гумових куль

У Тернополі в дебошира виявили пристрій для відстрілу травматичних куль.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, вчора близько 9 год ранку на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної громадянки про те, що її колишній чоловік стукає в двері квартири та погрожує фізичною розправою.

Коли інспектори прибули за вказаною адресою, громадянина на місці уже не було. Але згодом він все ж повернувся до вказаної квартири. У нього під час поверхневої перевірки виявили предмет, зовні схожий на пристрій для відстрілу гумових куль.

Для з'ясування усіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.