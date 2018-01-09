На Тернопільщині автомобіль травмував учасника вертепу

На Тернопільщині автомобіль марки Fiat Doblо збив Чорта з місцевого Вертепу.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася вчора 8 січня в селі Дарахів.

За попередньою інформацією, група героїв Вертепу стояла на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ і зупиняла автомобілі, пропонуючи водіям святкову коляду.

Під час цього процесу 26-річного чоловіка збив автомобіль марки Fiat Doblо. У потерпілого закрита черепно-мозкова травма, струс, забої та закритий перелом гомілки. Після надання меддопомоги лікарі його відпустили за місцем проживання.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).