Міськрада Тернополя закликала поліцію відреагувати на зловживання перевізників громадського транспорту, які не видають квитків пасажирам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, з даного приводу міська рада офіційно звернулася в поліцію.

Приводом для звернення начебто стали скарги тернополян, що водії громадського транспорту при оплаті готівкою не видають пасажирам квитки, або видають квитки іншого зразка, який суттєво відрізняється тих, які друкуються через валідатор.

«Реагуючи на численні звернення, Тернопільська міська рада звернулася до правоохоронних органів для проведення перевірки приватних перевізників, які працюють на маршрутній мережі міста, а також комунального підприємства «Тернопільелектротранс», – повідомили в прес-службі мерії.

При цьому наголосили, що розрахунок пасажирів в міському транспорті проводиться виключно за допомогою електронної системи проїзду з реєстрацією та видачею електронного квитка, а при готівковому розрахунку водій зобов’язаний видати пасажиру квиток за допомогою валідатора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Тернополі розпочався страйк перевізників, більшість водіїв не вийшла у рейси.